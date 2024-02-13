Под Новосибирском умер 96-летний ветеран ВОВ Виталий Симонов

В городе Обь Новосибирской области скончался 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Виталий Симонов. Об этом сообщило издание «Аэро-Сити».
Виталий Симонов родился 28 марта 1927 года в селе Хорошовка Владимирской области. Мужчина рано остался сиротой. При помощи своей учительницы он поступил в ремесленное училище. В 1941 году он получил диплом литейщика.
Когда началась война, Симонову было всего 14 лет, однако он все равно отправился на фронт добровольцем вместе с товарищами.
Ветеран участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке. На его счету орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией» и «За Победу над Германией».
Напомним, в Новосибирске установят мемориальную доску ветерану ВОВ Михаилу Дурневу.