Движение трамваев в Ленинский район Челябинска парализовано из-за энергоаварии

По информации ООО «ЧелябГЭТ», трамвай № 12 отменен, № 22 направлен до ЧТЗ, № 18 ходит с интервалом 10−20 минут.
«Авария на тяговой подстанции, на месте работают энергетики “ЧелябГЭТ”», — прокомментировали на предприятии.
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По информации ООО «ЧелябГЭТ», трамвай № 12 отменен, № 22 направлен до ЧТЗ, № 18 ходит с интервалом 10−20 минут.
«Авария на тяговой подстанции, на месте работают энергетики “ЧелябГЭТ”», — прокомментировали на предприятии.