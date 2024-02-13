В прошлом году почти 3 тыс красноярцев вступили в спортивные клубы по месту жительства

Сейчас красноярцы могут заниматься в 35 клубах под руководством инструкторов. На занятия ждут жителей всех возрастов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Для занятий можно выбрать 30 направлений: мини-футбол, зимний футбол, хоккей, мини-хоккей с мячом, стритбол, скандинавская ходьба, флорбол, настольный теннис, шашки, шахматы и нарды, дартс, кёрлинг, русская лапта, городошный спорт, пауэрлифтинг и др.
Занятия в основном проходят на уличных дворовых спортивных площадках, где есть тёплые павильоны для переодевания и хранения инвентаря, сообщает Красспорт.
Чтобы записаться на бесплатные занятия в физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, родителям необходимо написать заявление, которое можно скачать на сайте «Центра спортивных клубов» в разделе «Документы», либо взять у инструктора на площадке перед началом занятий. Помимо этого, нужно принести справку от врача.