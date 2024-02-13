В прошлом году почти 3 тыс красноярцев вступили в спортивные клубы по месту жительства

Чтобы записаться на бесплатные занятия в физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, родителям необходимо написать заявление, которое можно скачать на сайте «Центра спортивных клубов» в разделе «Документы», либо взять у инструктора на площадке перед началом занятий. Помимо этого, нужно принести справку от врача.