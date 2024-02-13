По Свердловской области пройдут снегопады, которые сменятся морозами

В Свердловской области 13 февраля пройдут осадки, основная масса которых придется на север региона, где ожидается до 8−10 мм снега за сутки. На юге Среднего Урала выпадет около 2−5 мм осадков.
По словам синоптика Алексея Пулина, такая погода связана с циклоном, идущим с запада на восток через Свердловскую область. Также он отметил, что вечером 13 февраля в регионе похолодает.
— В тылу циклона, по периферии арктического антициклона распространяется очень холодная воздушная масса (Т850 до −24..-26 [Градусов, — Прим. ред.]), — пишет синоптик в своем telegram-канале. — К утру среды температура воздуха по области снизится до −22..-27 [Градусов, — Прим. ред.]. В ночь на 14 февраля адвекция холода будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12−15 метров в секунду.
В Свердловской области ночью 13 февраля ожидается температура в диапазоне от −14 до −19 градусов на севере и от −20 до −22 градусов на востоке. Днем температура воздуха будет варьироваться от −7 до −12 градусов и от −13 до −18 градусов на крайнем севере Среднего Урала.
В Екатеринбурге ожидаются облачная погода, снег от небольшого до умеренного. К вечеру порывы ветра могут достигнуть 11 метров в секунду. Согласно прогнозу, температура днем достигнет −7..-9 градусов по Цельсию. Уже 14 февраля температура опустится до −21 градуса ночью и до −18 градусов днем, а 15 февраля ожидается похолодание до −28 градусов ночью и −24 градусов в дневное время.