По Свердловской области пройдут снегопады, которые сменятся морозами

В Свердловской области ночью 13 февраля ожидается температура в диапазоне от −14 до −19 градусов на севере и от −20 до −22 градусов на востоке. Днем температура воздуха будет варьироваться от −7 до −12 градусов и от −13 до −18 градусов на крайнем севере Среднего Урала.