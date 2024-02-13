В красноярском сквере Пограничников установят стелы с письмами солдат

Опубликован эскизный проект того, как изменится сквер Пограничников, который находится на пересечении Воронова и Металлургов. Дизайнеры и архитекторы придумали интересные и патриотичные инсталляции.
Из стандартного благоустройства будут выполнены: замена брусчатки, установка новых фонарей, высадка деревьев. Необычным решением стало сделать мемориальную зону на главной площади, там установят стелы с письмами солдат.
Также в парке появится новое место для отдыха — скамейки-беседки.
Ремонт начнется уже этой весной. Его проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, что сквер Пограничников хотели преобразить более 26 тысяч красноярцев. Они проголосовали за этот парк, желая его благоустроить. Так и вышло.