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В красноярском сквере Пограничников установят стелы с письмами солдат

О новых инсталляциях и благоустройстве рассказали в правительстве Красноярского края.
Источник: Правительство Красноярского края

Опубликован эскизный проект того, как изменится сквер Пограничников, который находится на пересечении Воронова и Металлургов. Дизайнеры и архитекторы придумали интересные и патриотичные инсталляции.

Из стандартного благоустройства будут выполнены: замена брусчатки, установка новых фонарей, высадка деревьев. Необычным решением стало сделать мемориальную зону на главной площади, там установят стелы с письмами солдат.

Также в парке появится новое место для отдыха — скамейки-беседки.

Ремонт начнется уже этой весной. Его проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что сквер Пограничников хотели преобразить более 26 тысяч красноярцев. Они проголосовали за этот парк, желая его благоустроить. Так и вышло.

архитектура