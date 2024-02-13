В Волгоградскую область после циклона «Ольга» придут сильные морозы

Утром 13 февраля на Волгоградскую область опустится туман, возможны гололедно-изморозевые отложения. В ночь на 14 февраля температура составит −2 градуса, а днем сильно потеплеет до +7 градусов.
На следующий день, 14 февраля, прогнозируются осадки в виде снега и дождя со снегом. Порывы ветра достигнут скорости 15−20 м/с, а температура −4…+1 градуса. В некоторых южных районах столбики термометров будут показывать до +8 градусов.
Морозы вернутся в регион в ночь на 15 февраля, когда температура упадет до −15 градусов. Днем она составит −4…-9 градусов, а в северной части области до −11 градусов.