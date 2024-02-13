В Волгоградскую область после циклона «Ольга» придут сильные морозы

На следующий день, 14 февраля, прогнозируются осадки в виде снега и дождя со снегом. Порывы ветра достигнут скорости 15−20 м/с, а температура −4…+1 градуса. В некоторых южных районах столбики термометров будут показывать до +8 градусов.