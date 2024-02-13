Еще один район Могилевской области определился с днями трезвости

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Алкогольные напитки не будут продаваться в Глусском районе Могилевской области три дня в 2024 году, это предусмотрено решением районного исполкома № 4−19 от 5 февраля, которое во вторник официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.