В Братске провели целевой рейд «Встречная полоса»

Цель рейда — профилактика дорожно-транспортных происшествий по причине выезда на встречную полосу дороги, а именно совершения обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен» с пересечением сплошной линии разметки. В прошлом году в авариях по причине выезда на полосу встречного движения погибли 8 человек, 20 человек получили травмы



Только за несколько часов скрытого патрулирования было составлено 3 административных материала по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). В январе инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности за выезд на «встречку» 61 водителя. Кодексом об административных правонарушениях для них предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.