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В ГИБДД предупреждают о сложных дорожных условиях на уральских трассах

13 февраля на дорогах Свердловской области наблюдается обильное выпадение снега и резкие порывы ветра.

Сотрудники свердловской ГИБДД выявляют ухудшение дорожных условий на региональных трассах. Обильное выпадение снега наблюдается на Пермском тракте, на 162 километре автодороги в Ачитском районе.

«Наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега и резкие порывы ветра, проезжая часть имеет снежные накаты, что осложняет дорожную ситуацию», — говорится в оперативном сообщении ведомства.

Также сложные дорожные условия наблюдаются на 44-м километре автодороги «Ивдель — граница ХМАО», где идет обильный снегопад и пурга.

Водителей призывают к бдительности и просят соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, исключить опасные маневрирования и резкие торможения.

Напомним, на Среднем Урале 13 февраля действует предупреждение о сильном снеге.