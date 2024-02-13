В ГИБДД предупреждают о сложных дорожных условиях на уральских трассах

Сотрудники свердловской ГИБДД выявляют ухудшение дорожных условий на региональных трассах. Обильное выпадение снега наблюдается на Пермском тракте, на 162 километре автодороги в Ачитском районе.
«Наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега и резкие порывы ветра, проезжая часть имеет снежные накаты, что осложняет дорожную ситуацию», — говорится в оперативном сообщении ведомства.
Также сложные дорожные условия наблюдаются на 44-м километре автодороги «Ивдель — граница ХМАО», где идет обильный снегопад и пурга.
Водителей призывают к бдительности и просят соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, исключить опасные маневрирования и резкие торможения.
Напомним, на Среднем Урале 13 февраля действует предупреждение о сильном снеге.