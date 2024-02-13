Водитель УАЗика перескочил трещину на Байкале ради хайпа

«Вот сюда прыгай!»- кричит за кадром девушка, и водитель УАЗика, который также называют «буханкой», набрав хорошую скорость, едет по льду Байкала и перелетает через трещину шириной чуть больше самого автомобиля, на секунду замирая в воздухе.
«Юххху!» — кричат восторженные зрительницы. Рядом стоят ещё двое мужчин, которые, видимо, служили ориентиром для водителя внедорожника.
Это видео, снятое на байкальском льду, обсуждают в интернете уже второй день. Восторг оно может вызвать, разве что только у любителей безрассудно рисковать своей жизнью. Подробности в материале irk.aif.ru.
Нарушителя ищут
По данным МЧС, кадры уже заинтересовали надзорные органы. Если водителя-экстремала, рассчитывавшего, видимо, на хайп и лайки в соцсетях, найдут, ему явно не поздоровится.
«Это видео нашли в социальных сетях, и пока неизвестно, в какой части озера и когда оно было снято, — рассказали irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. — Но, если нарушитель будет найден, ему грозит административная ответственность за выезд на лёд вне официальной ледовой переправы».
Поступок водителя «буханки» аплодисментов в социальных сетях не вызвал. В комментариях под видео большинство пользователей осудили желание рискнуть жизнью ради мимолётной популярности:
«Глупо! Неоправданный риск. Везёт не всем и не всегда!».
«В тонущем автомобиле пищать будут не так радостно».
«Дурной пример заразителен. Печально, что люди не ценят не только свою жизнь, но и жизнь, которую потеряет подражатель».
«Развлекаются, весело — а спасателям потом их вытаскивать из полыньи. Наказать и строго».
«Слабоумие и отвага».
На Ольхон не доехать?
Тем временем лёд на Байкале по-прежнему небезопасен. Повсюду разломы, местами на поверхность выходит вода. Глубокие трещины огораживают спасатели. Такая обстановка на озере удивительна. Обычно в середине февраля здесь традиционно открывается ледовая переправа на самый крупный остров Ольхон, которая, как правило, действует до конца марта-начала апреля. Однако в этом году она проработала всего три дня. Дорогу запустили 9 февраля, а уже 12 — временно закрыли.
Связано это с тем, что здесь поднялся лёд, а на одной из полос и вовсе образовалась становая трещина в три метра. После обследования льда специалисты примут решение о дальнейшей работе переправы. Пока же единственный безопасный транспорт для перемещения по зимнему Байкалу — судно на воздушной подушке.
Бросили машины и ушли
Впрочем, предупреждения об опасности выхода на лёд не останавливают самонадеянных автомобилистов, которые продолжают выезжать на озеро. Как итог — в воду продолжают проваливаться машины. Только с начала февраля на Байкале частично затонули три автомобиля. Причём, все случаи произошли в районе села Большое Голоустное. Немудрено: ведь именно там образуется тот самый «пузырьковый» лёд, привлекающий туристов.
Так, 5 февраля там частично провалился под лёд ГАЗ-66. Водитель решил сократить путь к месту рыбалки. Грузовик провалился в трещину в трёх метрах от берега. А в минувшие выходные примерно в том же месте нашли два частично утонувших внедорожника — причём, владельцы просто бросили их и ушли.
Также в прошедшие выходные спасателям пришлось помогать добраться до берега рыбакам. Они выехали на лёд на машине, а обратно на твёрдую землю вернуться уже не смогли из-за образовавшегося нажима. На всех нарушителей составили административные протоколы.
Кстати
На водоёмах Иркутской области по состоянию на 13 февраля действует 61 ледовая переправа. Всего же в этом сезоне их планируют открыть 64: 15 областного и 49 — местного значения.