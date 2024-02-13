Водитель УАЗика перескочил трещину на Байкале ради хайпа

Тем временем лёд на Байкале по-прежнему небезопасен. Повсюду разломы, местами на поверхность выходит вода. Глубокие трещины огораживают спасатели. Такая обстановка на озере удивительна. Обычно в середине февраля здесь традиционно открывается ледовая переправа на самый крупный остров Ольхон, которая, как правило, действует до конца марта-начала апреля. Однако в этом году она проработала всего три дня. Дорогу запустили 9 февраля, а уже 12 — временно закрыли.