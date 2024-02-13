Алина Загитова оговорилась и назвала Татарстан государством. Произошло это в эфире клубного телевидения хоккейного клуба СКА, когда олимпийская чемпионка благодарила республику за помощь в открытии школы ее имени.
Загитова призналась, что создание школы фигурного катания — для нее новый опыт и масштабный проект.
«Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой у нас будет все супер, все замечательно», — сказала Загитова.
Болельщики заметили оговорку Загитовой, но большинство сошлись во мнении, что ее причиной стало волнение спортсменки. Фигуристку не стали осуждать за эту невольную ошибку.
Ранее Алина Загитова рассказала, что сама будет преподавать в своей школе фигурного катания.