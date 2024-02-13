Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Во вторник утром Керченская переправа работает по фактической погоде, актуальных штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
«Согласно прогнозу Росгидромета, 13 февраля ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,3−0,8 м, температура воздуха +12…+14 градусов, температура воды в море +7…+8 градусов», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что во вторник утром Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, актуальные штормовые предупреждения отсутствуют.
С момента возобновления работы Керченской переправы переправлено 442 397 пассажиров и 256 130 грузовых автомобилей. Паромы всего выполнили 7 469 рейсов, в том числе за минувшие сутки было сделано 11 рейсов.
Услугами паромной переправы могут воспользоваться фуры с грузом первой необходимости и скоропортящимися продуктами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы перевозят по сухопутному маршруту, который проходит через новые регионы, легковой транспорт направляется по транспортному переходу через Керченский пролив.
Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.
В минувшую пятницу на подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы «Таврида» была перекрыта для движения автотранспорта.