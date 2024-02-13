Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа

Услугами паромной переправы могут воспользоваться фуры с грузом первой необходимости и скоропортящимися продуктами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы перевозят по сухопутному маршруту, который проходит через новые регионы, легковой транспорт направляется по транспортному переходу через Керченский пролив.