В Перми выпало в два раза больше осадков, чем ожидалось

Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. По данным на 8 часов утра в Чермозе выпало 12 мм (сразу треть месячной нормы), в Кочево 10 мм, в Губахе, Чердыни, Кудымкаре и Косе по 9 мм, в Березниках, Бисере и Гайнах по 6 мм, в Оханске и Перми по 5 мм.
В Перми 5 мм осадков выпало всего за три часа. Дальность видимости в аэропорту снижалась до 700 м. Высота снежного покрова повсеместно достигла новых максимумов сезона, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. В Перми пока отмечено 67 см, что на 3 см ниже прошлогоднего сезонного максимума (70 см утром 9 марта 2023 года).