В Перми выпало в два раза больше осадков, чем ожидалось

Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. По данным на 8 часов утра в Чермозе выпало 12 мм (сразу треть месячной нормы), в Кочево 10 мм, в Губахе, Чердыни, Кудымкаре и Косе по 9 мм, в Березниках, Бисере и Гайнах по 6 мм, в Оханске и Перми по 5 мм.