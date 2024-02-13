Единый интернет-портал соцуслуг появится в Минске

МИНСК, 13 фев — Sputnik. В белорусской столице разрабатывается единый интернет-портал социальных услуг 139, сообщила зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская.
По ее словам, сейчас ведется работа по наполнению данного интернет-портала и подключению чат-ботов.
«Планируется создать единый интернет-портал, который будет аккумулировать информацию о работе всех учреждений социальной защиты Минска. Сейчас над ним ведется работа», — отметил Василевская, ее слова приводит агентство «Минск-Новости».
Пока же минчане могут обратиться за нужной информацией в службу «Контакт-центр государственных социальных услуг −139».
Как рассказала Василевская, чаще всего в контакт-цент обращаются с вопросами о назначении и выплатах пенсий, пособий, а также о государственной адресной и материальной помощи. Также обращались по поводу предоставления услуг соцработника, няни и персонального ассистента.
Помимо этого, минчане интересовались, кто имеет право воспользоваться услугами специального автотранспорта «Социальная служба».
Также поступали звонки и от тех, кто интересовался социальной реабилитацией, обустройством в городе доступной среды, размещением в дома-интернаты и назначением семейного капитала.
Напомним, что контакт-центр государственных социальных услуг начал работу в декабре 2022 года. Всего за время работы этой службы поступило более 3,3 тысяч обращений.