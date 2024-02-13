В Кировском районе Кемерова заменят 170 небезопасных деревьев

Также в ближайшие месяцы начнут опиливать деревья в Ленинском районе (вдоль нечётной стороны на пр. Октябрьский от ул. Волгоградская до пр. Ленинградский). Больные ветви уберут у 114 деревьев и кустарников. В Рудничном районе снесут 38 старых тополей на перекрёстке Суворова-Мариинская.