В Кировском районе Кемерова заменят 170 небезопасных деревьев

Как сообщают сотрудники кемеровской администрации, в Кировском районе города начали опиливать старые аварийные деревья. Всего на ул. Рекордной, 40 лет Октября и Ушакова заменят 170 небезопасных деревьев.
«В парке “Берёзовая роща” провели обрезку сухих и больных ветвей. Подрядчик уже приступил к вывозу ветвей. Работы закончат до 23 февраля. Перед началом опиловки деревья тщательно обследуют специалисты-озеленители. Замена производится только после заключения экспертизы и признания дерева аварийным или больным», — рассказывают сотрудники мэрии.
Вместо старых деревьев в начале лета появятся новые — сейчас подбирают саженцы. Чаще это крупномерные деревья и кустарники.
Также в ближайшие месяцы начнут опиливать деревья в Ленинском районе (вдоль нечётной стороны на пр. Октябрьский от ул. Волгоградская до пр. Ленинградский). Больные ветви уберут у 114 деревьев и кустарников. В Рудничном районе снесут 38 старых тополей на перекрёстке Суворова-Мариинская.