Новый циклон принесет в Татарстан снегопад и метель

Новый циклон принесет в Татарстан снегопады и метель. Он придет на территорию республики уже во вторник, 13 февраля. В этот день, по прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью будет −11…-16 градусов, днем от −4 до −9 градусов. Выпадет около 5 мм осадков, при метели ожидается ухудшение видимости. На дорогах гололед.
В течение суток циклон покинет Татарстан. В среду, 14 февраля, регион накроет морозный антициклон. Атмосферное давление значительно вырастет, снегопады прекратятся. Ночью температура опустится до −18..-23 градусов, местами до −27 градусов. В четверг, 15 февраля, местами похолодает до −30 градусов. Морозная погода сохранится минимум до 17 февраля, уточняют синоптики. К концу недели в низких местах температура может опуститься до −33 градусов.