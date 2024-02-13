Новый циклон принесет в Татарстан снегопад и метель

Новый циклон принесет в Татарстан снегопады и метель. Он придет на территорию республики уже во вторник, 13 февраля. В этот день, по прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью будет −11…-16 градусов, днем от −4 до −9 градусов. Выпадет около 5 мм осадков, при метели ожидается ухудшение видимости. На дорогах гололед.