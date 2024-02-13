В ЗАГС Таганрога передали частичку семейного очага «Сердце России». Об этом сообщили на официальной странице ЗАГСа.
— В торжественной обстановке состоялся обряд бракосочетания и молодоженам Хлапониным Дмитрию и Елене была передана частичка огня, — говорится в сообщении.
Частичка семейного очага будет находиться в ЗАГСе города на протяжении всего 2024 года. Пламя передано из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где находятся мощи святых Петра и Февронии. Накануне пламя семейного очага доставили и в Ростов-на-Дону.
Напомним, что зажжение очага «Сердце России» стало главным событием Всероссийского семейного форума «Родные — любимые» в Москве, который стал первым мероприятием Года семьи.