Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы

«Правительство России утвердило программу “Плавание для всех”, реализация которой будет проходить до 2030 года. В школах, где есть бассейны, программа предполагает внедрение учебного модуля “Плавание” уже со второго класса. Таким образом, к 2030 году в таких школах доля учеников, умеющих плавать, должна составлять до 80%», — уточнили в Минспорта РК.