Выйти в свет: кто в Минске управляет уличным освещением

Включает наружное освещение в городе, а также фонари на МКАД автоматизированная система. Управление ведется на основании суточного графика. Такое решение было утверждено Мингорисполкомом еще в 2011 году, когда в Беларуси отказались от сезонного перехода на летнее и зимнее время. К примеру, в настоящий момент (по состоянию на 13 февраля 2024 года — Sputnik) свет в Минске включается в районе 18:30 вечера, а выключается в 8:30 утра. Каждый день график смещается на несколько минут.