Выйти в свет: кто в Минске управляет уличным освещением

Сезон, когда минчане идут на работу и возвращаются с нее в темное время суток, продлится еще около месяца. Но в этом есть и плюс: можно дольше любоваться огнями большого города и архитектурной подсветкой, управление за которыми ведется из одного места.
Сколько нужно энергии, чтобы осветить все столичные улицы, как город переходит на современные источники освещения и кто в конце концов делает так, чтобы в Минске всегда было светло, — в материале Sputnik.
Да будет свет!
Последние 60 лет всем уличным освещением, архитектурной подсветкой зданий и сооружений, а также новогодней иллюминацией заведует «Мингорсвет». Однако белорусская столица «вышла в свет» намного раньше. В музее предприятия — наглядно о том, как городское освещение эволюционировало на протяжении двухсот лет.
«Хранитель нашего музея нашел указ российского императора Александра I от 1818 года о создании в Минске уличного освещения. В документе говорится, что тогда в городе были установлены светильники, работающие на конопляном масле. Из-за того, что масло было низкого качества, фонари светили тускло и нещадно коптили», — рассказывает заместитель директора УП «Мингорсвет» по административно-хозяйственной и идеологической работе Николай Свирид.
Потом инженеры того времени придумали новый способ получать искусственный свет — из… ржи. Тонны зерна перегоняли на спирт, который служил основным сырьем для работы фонарей.
«Это был стратегический продукт, который распределял министр финансов Российской империи. Например, указом от 15 мая 1850 года Минску было выделено 1150 ведер спирта. В крупных городах России тогда уже появились газовые фонари, а на территории современной Беларуси были спиртовые», — обращает внимание собеседник.
На смену спиртовым светильникам пришли керосиновые (один из таких до сих пор работает в Бресте), которые были намного экономичнее. Однако они просуществовали недолго: с появлением электричества в конце XIX века началась новая эра уличного освещения.
В музее предприятия можно проследить, как происходила эволюция света. Здесь и фонарь, который снимался в фильме «Операция Ы» (такие в 1950-х ставились чуть ли не в каждой деревне), и городские светильники разных годов — «огонек», «лотос», «шар», «гауда», четырехгранные и многие-многие другие.
Сегодня Минск освещают более 180 тысяч фонарей: около 116 тысяч светильников работают на пешеходных улицах, дорогах, мостах, стадионах, во дворах, парках, тоннелях и почти 70 тысяч задействованы в качестве подсветки. Они озаряют более двух тысяч уличных объектов и свыше 660 архитектурных сооружений, среди которых полсотни памятников.
Визитной карточкой светового оформления города считают центральные магистрали — проспекты Победителей, Независимости, Партизанский.
Несколько лет назад предприятие удостоилось международной награды за архитектурное освещение.
По щелчку пальцев
Включает наружное освещение в городе, а также фонари на МКАД автоматизированная система. Управление ведется на основании суточного графика. Такое решение было утверждено Мингорисполкомом еще в 2011 году, когда в Беларуси отказались от сезонного перехода на летнее и зимнее время. К примеру, в настоящий момент (по состоянию на 13 февраля 2024 года — Sputnik) свет в Минске включается в районе 18:30 вечера, а выключается в 8:30 утра. Каждый день график смещается на несколько минут.
«У нас система автоматизированная: освещение включится и выключится автоматически. Но диспетчер в случае пасмурной погоды и тумана имеет право вмешаться, перевести систему в ручной режим и включать/отключать, смещая график в пределах 15 минут. Также диспетчер с помощью системы автоматизированного контроля и управления следит за состоянием освещения», — поясняет Николай Свирид.
Осенью и зимой городское освещение работает дольше, а весной и летом — меньше: все зависит от продолжительности светового дня. Если в работе освещения возникли проблемы, датчики информируют об этом диспетчера оперативно-диспетчерской службы. Он направляет ремонтную бригаду, которая исправляет неполадки.
В советские годы управление внешним освещением Минска было только ручным. В диспетчерской стояли огромные пульты с множеством кнопок, переключателей и тумблеров. Сейчас аппаратная выглядит иначе: большая комната, а в ней почти дюжина мониторов, на которых отображаются данные в онлайн-режиме. На стене — большая карта Минска с сотней мерцающих лампочек: если они горят, значит, свет в столице тоже горит.
«Свет в Минске включается одновременно. Сегодня условным кликом мышки можно включить весь город», — предваряет наш вопрос главный инженер проекта Вадим Пономаренко.
Интересно, что в разных городах Беларуси свет может включаться в разное время — это зависит от географических координат. К примеру, в Бресте и Витебске время восхода солнца отличается, соответственно и уличное освещение работает иначе. В российском Санкт-Петербурге летом вовсе не включают освещение из-за белых ночей.
«Основой расчета работы наружного освещения является восход и заход солнца, а также уровень освещенности — на этом основании делается график», — уточняет замдиректора.
А вот у архитектурной подсветки другое расписание: здания и сооружения красиво подсвечиваются со времени включения уличного освещения до 23:00.
Светлое будущее
Последние годы белорусская столица переходит на современные источники света, натриевые и люминесцентные лампы заменяют на светодиоды. В будущем от этого ожидается значительный экономический эффект. Однако все источники света имеют свои преимущества и недостатки, подчеркивают в «Мингорсвете».
«Мы наблюдаем, что, например, лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые) на сегодняшний день не потеряли свою актуальность, являются надежными и энергоэффективными источниками света. Их светоотдача в ряде случаев сопоставима со светодиодами. Светильники с данными лампами также более ремонтопригодны», — поясняют на предприятии.
В начале 1980-х часть Минска освещали обычные лампы накаливания (так называемые лампочки Ильича), которые висели на деревянных столбах. В быту они и сейчас активно используются, но на улицах их уже не найти. Сейчас самый популярный источник наружного освещения в городах Беларуси и Европы — натриевые лампы.
«Светодиодные светильники — это перспектива развития наружного освещения на ближайшие годы, и предприятие ежегодно осуществляет плановую замену существующих ламп на светодиоды в количестве не менее 3000 штук в год. И новые объекты сетей наружного освещения проектируются уже с применением этих светильников», — говорят в «Мингорсвете».
Оборудование и материалы, которые используются в работе городского освещения, российского, китайского и отечественного производства.
«Лампы для наружного освещения в основном российские и китайские. Светодиодные светильники — белорусской, российской и китайской сборки. Европейцы здесь не конкурируют, потому что у них ценник гораздо выше. Но используемый материал достаточно качественный», — заявляет директор «Мингорсвета» Славомир Гриневич.
Сколько энергии идет на освещение Минска
Чтобы осветить все улицы, дороги, дворы, мосты, здания и памятники, нужно около 38 мегаватт электрической мощности. Это достаточно много. Пятая часть электроэнергии идет на архитектурную подсветку, остальное «съедает» уличное освещение. От общего городского потребления эта цифра несущественная — 0,6%.
«Я, когда эту цифру говорю, мне отвечают — да не может быть. А это официальная статистика комитета по энергоэффективности. Для сравнения: столичный водоканал потребляет значительно больше», — поясняет руководитель предприятия.
Главным потребителем, около 60% всего электричества, в городе являемся мы с вами — жители домов. Остальная энергия идет на нужды заводов, предприятий, школ, больниц, разных организаций.