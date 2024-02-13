Транспортники назвали причины систематического сбоя работы маршруток в Воронеже

В Воронеже на сегодняшний день перевозкой пассажиров занимаются пятнадцать предприятий, в том числе муниципальное «Воронежпассажиртранс» и областное АО «ПАТП-3». Каждый будний день на линию выходят около 950 транспортных средств, которые обслуживают 76 автобусных и 3 троллейбусных маршрута. Общественным транспортом ежедневно пользуются более полумиллиона пассажиров в Воронежской области. Четверть из них — в Воронеже.