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Транспортники назвали причины систематического сбоя работы маршруток в Воронеже

Руководитель управления транспорта в Воронеже Максим Захаров назвал основные проблемы отрасли городских пассажирских перевозок.
Источник: МК.RU Воронеж

На планерке 12 февраля мэр Вадим Кстенин высказал свое мнение о деятельности управления транспорта.

В Воронеже на сегодняшний день перевозкой пассажиров занимаются пятнадцать предприятий, в том числе муниципальное «Воронежпассажиртранс» и областное АО «ПАТП-3». Каждый будний день на линию выходят около 950 транспортных средств, которые обслуживают 76 автобусных и 3 троллейбусных маршрута. Общественным транспортом ежедневно пользуются более полумиллиона пассажиров в Воронежской области. Четверть из них — в Воронеже.

Мэр Воронежа поставил акцент перед руководителем управления транспорта на необходимости усиления контроля за работой частных транспортных компаний, особенно в обслуживание граждан в вечернее время. Сказал он и о систематическом недовыпуске маршруток.

— Качество перевозок все-таки остается еще на достаточно низком уровне. Люди жалуются, что после 22:00 очень сложно уехать на востребованных маршрутах. Необходимо настаивать, чтобы частные предприятия перевозили людей минимум до 23:00. Муниципальные компании мы уже контролируем.

подчеркнул градоначальник

При этом Максим Захаров отметил:

— Основными проблемами отрасли городских пассажирских перевозок являются дефицит водительского состава, технического персонала и экономические ограничения, связанные с увеличением стоимости подвижного состава, топлива, запасных частей, а также сроками их поставки. Следствием этого является систематический недовыпуск ПС на линию, нарушение показателей наполняемости салонов транспортных средств, несоблюдение расписания. В итоге мы видим низкую удовлетворенность качеством оказываемых услуг.

Втиснувшиеся в автобус пассажиры выдавили стекло в воронежской маршрутке.