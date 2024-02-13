Транспортники назвали причины систематического сбоя работы маршруток в Воронеже

На планерке 12 февраля мэр Вадим Кстенин высказал свое мнение о деятельности управления транспорта.
В Воронеже на сегодняшний день перевозкой пассажиров занимаются пятнадцать предприятий, в том числе муниципальное «Воронежпассажиртранс» и областное АО «ПАТП-3». Каждый будний день на линию выходят около 950 транспортных средств, которые обслуживают 76 автобусных и 3 троллейбусных маршрута. Общественным транспортом ежедневно пользуются более полумиллиона пассажиров в Воронежской области. Четверть из них — в Воронеже.
Мэр Воронежа поставил акцент перед руководителем управления транспорта на необходимости усиления контроля за работой частных транспортных компаний, особенно в обслуживание граждан в вечернее время. Сказал он и о систематическом недовыпуске маршруток.
— Качество перевозок все-таки остается еще на достаточно низком уровне. Люди жалуются, что после 22:00 очень сложно уехать на востребованных маршрутах. Необходимо настаивать, чтобы частные предприятия перевозили людей минимум до 23:00. Муниципальные компании мы уже контролируем.
При этом Максим Захаров отметил:
— Основными проблемами отрасли городских пассажирских перевозок являются дефицит водительского состава, технического персонала и экономические ограничения, связанные с увеличением стоимости подвижного состава, топлива, запасных частей, а также сроками их поставки. Следствием этого является систематический недовыпуск ПС на линию, нарушение показателей наполняемости салонов транспортных средств, несоблюдение расписания. В итоге мы видим низкую удовлетворенность качеством оказываемых услуг.
Втиснувшиеся в автобус пассажиры выдавили стекло в воронежской маршрутке.