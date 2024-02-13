На ремонт поликлиники больницы скорой помощи № 2 в Омске направят 43 млн рублей

За эти деньги в поликлинике планируют установить автоматизированную систему вентиляции и кондиционирования, восстановить канализацию и водопроводную систему, наладить работу отопительной системы и заменить электропроводку, смонтировать пожарную сигнализацию, обновить внутреннюю отделку и фасад, облагородить прилегающую территорию.