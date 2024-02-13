На ремонт поликлиники больницы скорой помощи № 2 в Омске направят 43 млн рублей

На сайте госзакупок стартовал прием заявок от подрядчиков, готовых в течение ближайших 16 месяцев провести капитальный ремонт БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2». Начальная цена контракта составляет 43 миллиона рублей.
За эти деньги в поликлинике планируют установить автоматизированную систему вентиляции и кондиционирования, восстановить канализацию и водопроводную систему, наладить работу отопительной системы и заменить электропроводку, смонтировать пожарную сигнализацию, обновить внутреннюю отделку и фасад, облагородить прилегающую территорию.
Сдать полностью готовый объект планируют в конце 2025 года.