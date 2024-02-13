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Снегопад обрушился на север и запад Свердловской области

В Свердловской области обильное выпадение осадков наблюдается на севере и западе региона.
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 93% 742 мм рт. ст. +9°
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госавтоинспекция переходит на усиленный режим работы.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на севере региона, в районе 44-го километра трассы Ивдель — граница ХМАО идет обильный снегопад, снежная пурга.

На западе области, в районе 162-го километра трассы Пермь — Екатеринбург (Ачитский район) наблюдаются снегопады с порывами ветра. На проезжей части накаты, которые усложняют дорожную ситуацию.

«Призываем водителей к предельной бдительности при движении в непогоду, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, обязательно предупреждайте других участников о своих маневрах с помощью указателей поворота», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что 13 февраля в отдельных районах Свердловской области будут сильные осадки в виде снега.

Снегопады вызовут ухудшение видимости на дорогах, образование снежных заносов и скользкое дорожного покрытия. В ведомстве просят закрывать окна, двери, чердаки и вентиляцию.