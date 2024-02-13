Систему долговременного ухода успешно реализуют в Хабаровском крае

Система долговременного ухода успешно реализуется в Хабаровском крае. Она направлена на оказание помощи пожилым и людям с инвалидностью. Мероприятие входит в федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который инициировал президент РФ Владимир Путин. В ходе послания Федеральному Собранию глава государства подчеркнул важность кардинального изменения положения граждан старшего поколения, комплексного подхода к решению этой задачи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Долговременный уход объединяет медицинскую и социальную помощь, родственный семейный и профессиональный уход. Цель — обеспечить максимально долгое сохранение жизни пожилых граждан и инвалидов в привычных домашних условиях и, по возможности, вернуть их в активную жизнь. В Хабаровском крае система долговременного ухода внедрена в рамках пилотного проекта с 1 сентября 2023 г. Созданы региональный и территориальные координационные центры в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Полный соцпакет долговременного ухода включает 50 различных социальных услуг.
— Потребность в такой услуге действительно большая. Долгое время спасала служба сиделок, но всегда требовалось платить за работу. При определенных условиях предоставлялся социальный тариф, но и там суммы достаточно существенные, если необходимо нанять специалиста на целый день — от 200 рублей за час. Поэтому люди, которые принимали решение не отдавать заболевшего родственника в пансионат или приют, вынуждены были бросать свою работу, чтобы самому ухаживать за близким человеком. Сейчас по программе долговременного ухода к больному прикрепляют помощника по уходу бесплатно. Предоставляется от 18 до 28 часов в неделю порядка 50 видов услуг. Причем, если социальный работник приходит к нуждающимся только в будни, помощник по уходу сможет присмотреть за человеком и в выходные дни, — отметила заместитель министра социальной защиты Хабаровского края — начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации социального обслуживания Дарина Лебедева.
В роли помощников по уходу в основном выступают родственники — когда заработала программа, большинство изъявило желание ухаживать за близкими. Хотя Минтруд рекомендует принимать сторонних специалистов, в регионе в семьях пока обходятся своими силами.
— Родственники проходят обучение — к помощникам по уходу есть определенные квалификационные требования. Специального медобразования не требуется, но начитывается количество часов по медицине, чтобы могли первую помощь оказать и своевременно отреагировать если у человека ухудшится состояние. Заработная плата помощника по уходу небольшая — около 36 тысяч рублей в Комсомольске и примерно 29 тысяч рублей в Хабаровске, — добавила Дарина Лебедева.
На программу в 2024 году выделено 69,3 млн рублей, из них 67,2 млн — федеральные средства, и три процента — из краевого бюджета. За более подробной информацией о системе долговременного ухода граждане могут обратиться в Комплексные центры социального обслуживания в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре.