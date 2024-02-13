Систему долговременного ухода успешно реализуют в Хабаровском крае

— Потребность в такой услуге действительно большая. Долгое время спасала служба сиделок, но всегда требовалось платить за работу. При определенных условиях предоставлялся социальный тариф, но и там суммы достаточно существенные, если необходимо нанять специалиста на целый день — от 200 рублей за час. Поэтому люди, которые принимали решение не отдавать заболевшего родственника в пансионат или приют, вынуждены были бросать свою работу, чтобы самому ухаживать за близким человеком. Сейчас по программе долговременного ухода к больному прикрепляют помощника по уходу бесплатно. Предоставляется от 18 до 28 часов в неделю порядка 50 видов услуг. Причем, если социальный работник приходит к нуждающимся только в будни, помощник по уходу сможет присмотреть за человеком и в выходные дни, — отметила заместитель министра социальной защиты Хабаровского края — начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации социального обслуживания Дарина Лебедева.