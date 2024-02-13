Полиция в кратчайшие сроки восстановила документы погорельцам в Усть-Илимске

В Усть-Илимске полицейские в кратчайшие сроки восстановили гражданам документы, уничтоженные пожаром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
— Пожар случился 4 февраля на Профсоюзной улице. Двое человек не успели спасти свои документы, их уничтожило огнем, — говорят в ведомстве.
Миграционное подразделение восстановило документы, их уже пригласили в отдел для вручения.
Местные жители искренне выразили слова благодарности в адрес сотрудников полиции за качественное и быстрое оказание государственных услуг.
Ранее сообщалось, что слесарь-электрик разбился, после того как упал с крана в Тайшете.