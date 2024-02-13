В Минусинском районе открыли модульный ФАП

В Минусинском районе в с. Малая Иня заработал новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края со ссылкой на депутата Владислава Зырянова.
Жителей будут принимать в ФАПе по вторникам и четвергам. Работать в медучреждении будут фельдшер, педиатр и терапевт.
— Несмотря на большие проблемы в нашем здравоохранении (особенно в сельской местности) деньги на строительство амбулаторий и монтаж модульных ФАПов выделяются, — отметил Зырянов.
По его словам, в этом году в с. Селиваниха Минусинского района построят врачебную амбулаторию за 50 млн руб. Работы завершат до 20 июня.