Дети вернулись на уроки: занятия в «затопленной» школе объяснили в хабаровском Краевом центре образования

В соцсетях появились сообщения о «потопе» в хабаровском Краевом центре образования 12 февраля. Якобы школьников заставили сидеть на уроках в кабинетах, где с потолков льются водопады. В учреждении прокомментировали ситуацию.
Как стало известно, вода с потолков действительно лилась. В коридоре одного из этажей. Причиной «потопа» стал порыв гибкой подводки холодной воды. По словам пресс-службы учреждения, ни один учебный кабинет не был подтоплен.
— Информация о протекании воды по температурному шву коридора второго этажа поступила в 14:11 часов. Авария, вызванная порывом гибкой подводки холодной воды, локализована в 14:14 часов. Все последствия протекания воды устранены в 14:30 часов, — сообщили в КЦО.
Учебный процесс продолжен в штатном режиме.