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Дети вернулись на уроки: занятия в «затопленной» школе объяснили в хабаровском Краевом центре образования

В хабаровском Краевом центре образования прорвало трубу.
Источник: Комсомольская правда

В соцсетях появились сообщения о «потопе» в хабаровском Краевом центре образования 12 февраля. Якобы школьников заставили сидеть на уроках в кабинетах, где с потолков льются водопады. В учреждении прокомментировали ситуацию.

Как стало известно, вода с потолков действительно лилась. В коридоре одного из этажей. Причиной «потопа» стал порыв гибкой подводки холодной воды. По словам пресс-службы учреждения, ни один учебный кабинет не был подтоплен.

— Информация о протекании воды по температурному шву коридора второго этажа поступила в 14:11 часов. Авария, вызванная порывом гибкой подводки холодной воды, локализована в 14:14 часов. Все последствия протекания воды устранены в 14:30 часов, — сообщили в КЦО.

Учебный процесс продолжен в штатном режиме.

ЖКХ