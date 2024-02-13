В музее Челябинска на День метеорита устроят VR-аттракцион и космический квиз

Торжественная часть начнется в 9:00 с приветственного слова руководства музея, а также выступлений детских музыкальных коллективов Челябинска. В 10:00 начнется тематическая экскурсия-лекция о метеоритах для взрослой аудитории. Для детей в это время пройдет мастер-класс. В 11:00 откроется зона с VR-очками, которая будет открыта до 15:00.