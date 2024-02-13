Туристы рассказали о главных мифах, которыми пугают перед поездкой в КНДР

«Многие, кто полетел впервые после пандемии коронавируса в КНДР, очень боялись, что фотографировать придется только “глазами”, запоминая каждый нюанс, чтобы потом рассказывать родным и друзьям об увиденном. По прилету в Пхеньян некоторые все же робко доставали свои смартфоны и фотоаппараты, чтобы незаметно сделать снимки. Но никто из сотрудников аэропорта даже не стал препятствовать фотографированию», — рассказал корреспондент «Восток-Медиа», которому удалось побывать среди туристов.