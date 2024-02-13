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Туристы рассказали о главных мифах, которыми пугают перед поездкой в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля, ФедералПресс. Северная Корея на протяжении многих лет остается одним из самых загадочных государств, вокруг которого существует немало мифов. Первая группа туристов, которая вернулась после четырехдневного тура из КНДР, рассказала, какие опасения на самом деле являются выдумкой.
Источник: AP 2023

«Многие, кто полетел впервые после пандемии коронавируса в КНДР, очень боялись, что фотографировать придется только “глазами”, запоминая каждый нюанс, чтобы потом рассказывать родным и друзьям об увиденном. По прилету в Пхеньян некоторые все же робко доставали свои смартфоны и фотоаппараты, чтобы незаметно сделать снимки. Но никто из сотрудников аэропорта даже не стал препятствовать фотографированию», — рассказал корреспондент «Восток-Медиа», которому удалось побывать среди туристов.

Фотографировать здесь не запрещается, но есть несколько правил. Например, нельзя снимать строителей, рабочих, фермеров, военных и военные объекты. Еще одно место в Пхеньяне, откуда не удастся привести снимки, — вершина монумента Чучхе. Во время выезда из страны также никто не проверяет сделанные кадры, однако гиды просят некоторые снимки не выкладывать в социальные сети.

Существует миф, что жители КНДР боятся туристов, но оказалось, наоборот, что россияне вызывают у них интерес, и они с удовольствием улыбаются гостям и машут им.

Во время передвижения туристов их сопровождают русскоговорящие гиды. Никаких вооруженных граждан и конвоя нет. Однако самостоятельно отправиться в магазин или бар гости государства не могут, для этого нужно попросить представителей туроператора с корейской стороны отвезти вас в желаемое место.

Напомним, в начале марта планируется поездка в КНДР еще двух туристических групп. В каждую из них войдет по 100 жителей из разных регионов России, которые смогут познакомиться с Пхеньяном и посетить горнолыжный курорт.

туризм и отдых