Туристы рассказали о главных мифах, которыми пугают перед поездкой в КНДР

«Многие, кто полетел впервые после пандемии коронавируса в КНДР, очень боялись, что фотографировать придется только “глазами”, запоминая каждый нюанс, чтобы потом рассказывать родным и друзьям об увиденном. По прилету в Пхеньян некоторые все же робко доставали свои смартфоны и фотоаппараты, чтобы незаметно сделать снимки. Но никто из сотрудников аэропорта даже не стал препятствовать фотографированию», — рассказал корреспондент «Восток-Медиа», которому удалось побывать среди туристов.
Фотографировать здесь не запрещается, но есть несколько правил. Например, нельзя снимать строителей, рабочих, фермеров, военных и военные объекты. Еще одно место в Пхеньяне, откуда не удастся привести снимки, — вершина монумента Чучхе. Во время выезда из страны также никто не проверяет сделанные кадры, однако гиды просят некоторые снимки не выкладывать в социальные сети.
Во время передвижения туристов их сопровождают русскоговорящие гиды. Никаких вооруженных граждан и конвоя нет. Однако самостоятельно отправиться в магазин или бар гости государства не могут, для этого нужно попросить представителей туроператора с корейской стороны отвезти вас в желаемое место.
Напомним, в начале марта планируется поездка в КНДР еще двух туристических групп. В каждую из них войдет по 100 жителей из разных регионов России, которые смогут познакомиться с Пхеньяном и посетить горнолыжный курорт.