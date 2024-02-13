Концерт Лолиты Милявской в Перми отменен

«Организаторы тура Лолиты решили расторгнуть договор с площадкой. Причины они не указали», — пояснили «Ъ-Прикамье» в ДК им. Солдатова.



Ранее сообщалось, что продажа билетов на концерт певицы приостановлена. Отмены выступлений Милявской начались после ее участия в скандальной вечеринке с «почти голым» дресс-кодом в ночном клубе Mutabor в конце декабря 2023 года.