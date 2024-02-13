«Организаторы тура Лолиты решили расторгнуть договор с площадкой. Причины они не указали», — пояснили «Ъ-Прикамье» в ДК им. Солдатова.
Ранее сообщалось, что продажа билетов на концерт певицы приостановлена. Отмены выступлений Милявской начались после ее участия в скандальной вечеринке с «почти голым» дресс-кодом в ночном клубе Mutabor в конце декабря 2023 года.
Концерт Лолиты Милявской в Перми отменен
Выступление Лолиты Милявской в Перми на 19 марта отменено, сообщает Ura.Ru со ссылкой на ДК им. Солдатова. Следующим выступлением певицы числится мероприятие в Екатеринбурге.
«Организаторы тура Лолиты решили расторгнуть договор с площадкой. Причины они не указали», — пояснили «Ъ-Прикамье» в ДК им. Солдатова.