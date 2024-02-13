Сергей Кузнецов: критичные ситуации с дорогами будем решать сейчас

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что особенно плохие участки дорог будут ремонтировать сейчас, а не летом. Речь идёт о последствиях зимних дождей и урагана в минувшие выходные, на смену которым пришли морозы.
«Асфальт на многих участках дорог в плохом состоянии. Основные работы пройдут в летний период — это восстановление дорожного покрытия по гарантийным обязательствам, ямочный ремонт. Но самые критичные ситуации будем решать сейчас», — пишет глава города.
Он добавляет, что особое внимание дорожники уделят Северному въезду, центральным улицам и кольцевым развязкам (всего 132 кв. м). Специалисты будут работать с литым асфальтобетоном, который распределят по поверхности без уплотнения при температуре +220С.
Также мы писали, что с апреля в Новокузнецке начнётся капремонт моста через реку Томь.