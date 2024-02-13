В Хабаровском крае назначили нового бизнес-омбудсмена

Андрей Веретенников родился в Приморском крае в 1980 году, в поселке Тихоокеанский. У него имеется два красных диплома о высшем образовании, он служил в органах внутренних дел и армии. Есть опыт руководства. С 2017 года являлся зампредседателя краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата региона, а в 2022 году его назначили советником губернатора.