В Хабаровском крае назначили нового бизнес-омбудсмена

В Хабаровском крае назначили нового уполномоченного по защите прав предпринимателей. К должностным обязанностям с 13 февраля приступил Андрей Веретенников — раньше он был советником губернатора региона. Распоряжение о его назначении подписал Михаил Дегтярев, сообщает краевое правительство.
Кандидатуру Андрея Веретенникова согласовали глава региона Михаил Дегтярев, бизнес-омбудсмен России Борис Титов, а также депутаты Законодательной Думы Хабаровского края.
Андрей Веретенников родился в Приморском крае в 1980 году, в поселке Тихоокеанский. У него имеется два красных диплома о высшем образовании, он служил в органах внутренних дел и армии. Есть опыт руководства. С 2017 года являлся зампредседателя краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата региона, а в 2022 году его назначили советником губернатора.