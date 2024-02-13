Турпоток из Китая в Кузбасс за год вырос в полтора раза

По статистике оператора, наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учётом их областей приходится более 57% всех поездок китайцев. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край) в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошёл богатый на исторические и культурные достопримечательности Татарстан. Из сибирских регионов Кемеровская область занимает пятое место рейтинга. На нее приходится более 0,3% от общего количества путешественников из Поднебесной. В сравнении с 2022 годом турпоток из Китая в Кузбасс увеличился на 49%, а в этом году он превысил прошлогодние показатели в полтора раза.