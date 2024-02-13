Косуля попала на видео госинспекторов Сочинского нацпарка

Косулю в ночном лесу засняли камеры госинспекторов Сочинского национального парка. Сотрудники охраны круглосуточно следят за обстановкой. Они не только выявляют нарушения, но и наблюдают за дикой природой.
В этот раз на видео попал самец косули. Специалисты определили пол животного по рогам, поскольку они растут только у самцов.
«Косуля европейская — самый мелкий вид в семействе оленьих в лесах Сочи. Масса взрослой особи составляет всего 30 килограмм, высота достигает 80 сантиметров, а длина тела чуть больше метра», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
Если посмотреть видео со звуком, можно услышать лай животного. Такой звук издают встревоженные косули, особенно часто это происходит в сумерках или ночью.