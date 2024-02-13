В Приморье встретили редких краснокнижных хищных птиц

В Уссурийском заповеднике провели зимний маршрутный учёт с целью определения численности и плотности диких животных. В ходе мероприятия сотрудники национального парка «Земля леопарда» заметили редких хохлатых орлов, внесённых в Красную книгу РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе парка..
Двое учётчиков обнаружили пару хохлатых орлов — крупных хищных птиц, украшенных крупными хохолками из чёрных перьев. Они крайне редко попадаются на глаза людям.
Хохлатые орлы преимущественно обитают в Индии, Южном Китае, Японии и Юго-Восточной Азии. В России их встречают редко, и они гнездятся исключительно на территории Приморского края.
Кроме того, специалисты заметили следы амурского тигра, также внесённого в Красную книгу, и других обитателей заповедника: пятнистых оленей, кабанов, индийский куниц харз и выдр.
Начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица подчеркнула, что для проведения учёта было выделено 10 маршрутов общей протяженностью более 106 километров, что позволило равномерно охватить территорию заповедника и собрать максимально полную информацию.