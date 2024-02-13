Встречали хлебом с солью: юные участники «Детей Приморья» из Кореи посетили Россию

Делегацию из Корейской Народной Демократической Республики встретили в Приморье. Вместе с юными спортсменами, которые вскоре примут участие в зимних международных играх «Дети Приморья», край посетили и представители трудовой партии Кореи во главе с ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета Ким Су Гилом. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Целая череда обменов делегациями проходит между Россией и КНДР. Корею уже посетила первая группа туристов из 98 человек, среди которых был и представитель «Комсомолки». И пока юных спортсменов удивляли традиционным хлебосольным приветствием, представители ТПК встретились с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Высокие руководители обсудили обмен в областях культуры, спорта и туризма. В частности, были озвучены планы по гастролям Приморской сцены Мариинского театра. Наши артисты отправятся в Пхеньян, где с 18 по 25 марта, чтобы показать зрителям спектакли «Спящая красавица» и «Жар-птица». Также был поднят вопрос роли Владивостока в нарастающем транзите туристов.
«В последнее время отношения между нашими странами развиваются в очень позитивном русле. Визит в Россию Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года и переговоры с Президентом Владимиром Путиным стали историческим моментом, подняв российско-корейские государственные отношения на новый уровень», — подчеркнул руководитель делегации КНДР.