Встречали хлебом с солью: юные участники «Детей Приморья» из Кореи посетили Россию

Высокие руководители обсудили обмен в областях культуры, спорта и туризма. В частности, были озвучены планы по гастролям Приморской сцены Мариинского театра. Наши артисты отправятся в Пхеньян, где с 18 по 25 марта, чтобы показать зрителям спектакли «Спящая красавица» и «Жар-птица». Также был поднят вопрос роли Владивостока в нарастающем транзите туристов.