Скорая помощь Хабаровска спасла 30 человек от клинической смерти

— Специалисты станции добились успехов в оказании экстренной, медицинской помощи пациентам, у которых диагностировали инфаркт миокарда — врачи проводят тромботическую терапию, когда с помощью специальных препаратов восстанавливают кровоток артерии. Подобную помощь оказывают до поступления больного в стационар, что способствует быстрому восстановлению пациента, — сообщают в краевом Минздраве. Как отметил главный врач Краевой клинической больницы им Сергеева Андрей Субботин, залог успеха в борьбе за жизнь пациент — тесное взаимодействие между учреждениями. И руководство больницы работает над созданием лучших условий для работы с экстренными больными.



— Вы все работаете с нашим приемным покоем. Сейчас мы проектируем больницу так, чтобы машина скорой помощи заходила в теплое помещение, где через дверь будет реанимационный зал, где мы примем этого больного, а через следующую дверь будет аппарат СКТ, потом ангиограф, а затем гибридная операционная, — поделился планами с сотрудниками Станции скорой помощи Андрей Субботин.