Скорая помощь Хабаровска спасла 30 человек от клинической смерти

Бригады скорой помощи, работающие в Хабаровске, более чем в два раза увеличили количество успешных реанимаций. В 95% экстренных вызовов бригады скорой помощи доезжают до места в течение 20 минут. Успехи врачей отметили на встрече персонала Станции скорой медицинской помощи с главным врачом Краевой клинической больницы имени Сергеева, в ходе которой стороны договорились о более тесном сотрудничестве между учреждениями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По данным краевого Минздрава, в 2023 году медики станции скорой помощи реанимировали 30 человек, находившихся в клинической смерти. В 2022 году было реанимировано 13 человек. По количеству спасенных жизней в лидерах персонал Кировской подстанции скорой помощи.
— Специалисты станции добились успехов в оказании экстренной, медицинской помощи пациентам, у которых диагностировали инфаркт миокарда — врачи проводят тромботическую терапию, когда с помощью специальных препаратов восстанавливают кровоток артерии. Подобную помощь оказывают до поступления больного в стационар, что способствует быстрому восстановлению пациента, — сообщают в краевом Минздраве. Как отметил главный врач Краевой клинической больницы им Сергеева Андрей Субботин, залог успеха в борьбе за жизнь пациент — тесное взаимодействие между учреждениями. И руководство больницы работает над созданием лучших условий для работы с экстренными больными.
— Вы все работаете с нашим приемным покоем. Сейчас мы проектируем больницу так, чтобы машина скорой помощи заходила в теплое помещение, где через дверь будет реанимационный зал, где мы примем этого больного, а через следующую дверь будет аппарат СКТ, потом ангиограф, а затем гибридная операционная, — поделился планами с сотрудниками Станции скорой помощи Андрей Субботин.
Он напомнил, что благодаря преобразованиям, которые прошли в краевой больнице за последние два года, учреждение получило весь спектр эндоскопического оборудования позволяющего выполнять до 98% операций без рассечения покровов. Это позволило в два раза увеличить количество оперативных вмешательств. Более того, по количеству операций на холедохе (общий желчный проток) Краевая клиническая больница имени Сергеева теперь в тройке лечебных учреждений страны.