Кот спас школьника от пожара на востоке столицы

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел накануне вечером в районе Северное Измайлово. Школьник остался один дома и решил сделать уроки. В этот момент в соседней комнате произошло короткое замыкание в светильниках, после чего часть потолка упала на диван. Мебель мгновенно загорелась.
Неладное заметил находившийся рядом кот Кузя. Он подошел к своему юному хозяину и начал настойчиво мяукать. Школьник отвлекся от уроков и пошел проверить соседнюю комнату.
Заметив пожар, подросток быстро схватил кота и выбежал в подъезд. Там он вызвал экстренные службы, а также предупредил о произошедшем соседей. В результате возгорание ликвидировали, никто не пострадал.
По факту пожара проводится проверка.
Ночью 11 ноября прошлого года в одной из квартир на востоке столицы произошел пожар. Первым возгорание заметил 11-летний Тимофей, который сразу сориентировался в стрессовой ситуации: разбудил родителей и позвал на помощь соседей. Благодаря слаженным действиям всех участников происшествия никто не пострадал: спасли даже домашних животных. О том, что известно о героической истории, — в материале «Вечерней Москвы».