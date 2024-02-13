Кот спас школьника от пожара на востоке столицы

Ночью 11 ноября прошлого года в одной из квартир на востоке столицы произошел пожар. Первым возгорание заметил 11-летний Тимофей, который сразу сориентировался в стрессовой ситуации: разбудил родителей и позвал на помощь соседей. Благодаря слаженным действиям всех участников происшествия никто не пострадал: спасли даже домашних животных. О том, что известно о героической истории, — в материале «Вечерней Москвы».