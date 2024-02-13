Заместитель ушедшей главы УДХБ в Омске сразу поменял схему уборки снега

Заместитель ушедшей в отставку главы омского управления дорожного хозяйства и благоустройства Галины Зурнаджан сразу сменил схему уборки снега.
— Ранее комплексные бригады по вывозу и уборке снега трудились в ночное время, а днем преимущественно работали на отдаленных участках и убирали снег вручную. Теперь основные ресурсы техники учреждения и привлеченные бригады будут задействованы в дневное время, за исключением часов пик. Это позволит направить основные ресурсы на второстепенные дороги, в том числе проезды, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Сейчас в городе задействованы 273 единицы дорожной техники, 220 из них — машины УДХБ и 53 — привлеченные грейдеры и самосвалы, на ручную очистку тротуаров и остановок вышли 225 человек.