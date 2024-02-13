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В Башкирии для проезда закрыли еще 10 участков дорог

Из-за непогоды продолжается ухудшение условий на дорогах республики.

Как сообщают в МЧС по РБ, ограничения для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств введены до 10 утра 14 февраля по следующим дорогам:

Уфа-Инзер-Белорецк с 0 по 222 км (Уфимский, Кармаскалинский, Архангельский, Белорецкий районы).

Уфа-Бирск-Янаул с 33 по 214 км (Бирский, Благовещенский, Мишкинский, Калтасинский, Бураевский и Янаульский районы).

Бирск-Тастуба-Сатка с 0 по 148 км (Бирский, Мишкинский и Караидельский районы).

Бураево — Старобалтачево — Куеда с 0 по 98 км (Бураевский, Балтачевский и Татышлинский районы).

Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 134 по 275 км (Белорецкий, Абзелиловский районы).

Нефтекамск — Янаул с 0 по 49 км (Краснокамский, Янаульский районы).

Серменево — Амангильдино — Баймак (Белорецкий район).

Белорецк — Учалы — Миасс (Белорецкий, Учалинский районы).

Дороги в Иглинском районе до сел Улу-Теляк, Иглино, Красный Восход, Кальтовка, Пятилетка.

Янаул — Верхние Татышлы с 0 по 54 км (Янаульский и Татышлинский районы).

Напомним, до 17 часов ограничены проезды по м-5 «Волга» от Шакши до Челябинской области, Республика Башкортостан-240 Уфа — Оренбург от села Дубки до Стерлитамака, а также запрещен въезд в Уфу грузовому транспорту.

Отметим, что руководство ГИБДД Башкирии выступило с обращением воздержаться от поездок сегодня, 13 февраля, из-за низовой метели и ухудшением видимости.