В Башкирии для проезда закрыли еще 10 участков дорог

Напомним, до 17 часов ограничены проезды по м-5 «Волга» от Шакши до Челябинской области, Республика Башкортостан-240 Уфа — Оренбург от села Дубки до Стерлитамака, а также запрещен въезд в Уфу грузовому транспорту.