Хабаровский школьник подарил аэропорту модель самолета, созданную на 3D-принтере

Особого гостя встретили в аэропорту Хабаровск в День гражданской авиации. 14-летний Марк Зюрюкин уже несколько лет занимается 3D-моделированием в школе при детской железной дороге. В основном его проекты связаны с транспортом.
Школьник принес модель самолета Ту-154, которую разработал и напечатал на 3D-принтере. Представители аэропорта организовали для мальчика увлекательную экскурсию.
Юный конструктор признался, что в его коллекции не только модели транспортных средств, но и полезные предметы для дома. Например, он изготовил несколько кухонных принадлежностей для своей бабушки.
Помимо моделирования, Марка увлекает телевидение. Он пока не определился с будущей профессией, но серьезно рассматривает возможность стать диктором на одном из телеканалов.