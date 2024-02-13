Для омичей открыты вакансии в лесхозе с зарплатой от 40 тысяч в месяц

Главное управление лесного хозяйства Омской области опубликовало список свежих вакансий. Так, в отдел организации деятельности и госзакупок требуются два специалиста:
ведущий инженер, занимающийся хозяйственными вопросами. Зарплату предлагают от 40 тысяч + единовременные выплаты к отпуску; ведущий инженер по охране труда, с зарплатой от 30 тысяч + единовременные выплаты к отпуску.
Будущих сотрудников ждёт пятидневная рабочая неделя и соцпакет. Важное условие — у кандидатов должен быть опыт работы по указанному направлению.