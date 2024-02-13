«Немного страшная выставка»: в Перми покажут папирус «Книга мертвых»

Поклонникам фильма «Мумия», а также всем любителям древней истории этой весной наверняка стоит побывать в выставочном зале на «Телте» (ул. Окулова, 75). Там, во временном фондохранилище галереи 21 марта откроется «Немного страшная выставка. Древний Египет» (6+). На ней будут представлены предметы из египетских коллекций Пермской художественной галереи и Музея истории Пермского университета.