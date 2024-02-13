«Немного страшная выставка»: в Перми покажут папирус «Книга мертвых»

Поклонникам фильма «Мумия», а также всем любителям древней истории этой весной наверняка стоит побывать в выставочном зале на «Телте» (ул. Окулова, 75). Там, во временном фондохранилище галереи 21 марта откроется «Немного страшная выставка. Древний Египет» (6+). На ней будут представлены предметы из египетских коллекций Пермской художественной галереи и Музея истории Пермского университета.
Посетителей выставки познакомят с традиционными ритуалами древних египтян, их богами и богинями. На стендах будут представлены магические амулеты и статуэтки ушебти — предметы погребального культа, папирус «Книга мертвых» и другие редко демонстрируемые экспонаты эпохи Птолемеев.
— Древние египтяне считали что после смерти человек должен трудится на богов и статуэтки ушебти должны были избавить умерших от работы, — сообщили в Музее истории Пермского университета, где хранится целая коллекция таких статуэток.
Также впервые после реставрации в Перми будут показаны две древнеегипетские мумии из собрания Пермской галереи. Мумии принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до нашей эры. А саркофаги относятся к более ранним периодам египетской истории.
— Датировку одного из саркофагов, покрытого сюжетными композициями на мифологические темы, связанные с царством мертвых, во время исследований удалось отодвинуть почти на 700 лет назад и датировать
На выставке будет интересно и детям. Так как помимо подлинных древнеегипетских экспонатов будут показаны и интерактивные макеты пирамид, саркофага и погребальной камеры, которые можно будет трогать. Ребята смогут узнать, что обозначают египетские иероглифы, и пройти различные мастер-классы.
Выставку можно будет посетить в любой день, кроме понедельника. Даты групповых экскурсий еще определяются, а на индивидуальные экскурсии уже можно записываться по телефону: 203−11−50.
«Немного страшная выставка» продлится до 21 июля 2024 года.