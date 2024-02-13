На омском Левобережье появится спорткомплекс с ледовыми площадками и бассейном

В Омске построят новый спортивный комплекс «Титан». В Горсовете сообщили, что для строительства в собственность региона передадут муниципальный земельный участок площадью 18 830 кв. м в районе Волгоградской.
В спорткомплексе появятся две ледовые площадки, бассейн и универсальные залы. Окончательное решение по размещению объекта депутаты примут 21 февраля на заседании Горсовета.
Отметим, что ранее губернатор Виталий Хоценко подписал соглашение о сотрудничестве с ГУ «Титан» и Ассоциацией инвесторов «Прорыв» по развитию спортивной инфраструктуры в Омской области.