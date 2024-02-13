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На омском Левобережье появится спорткомплекс с ледовыми площадками и бассейном

Окончательное решение по его размещению примут 21 февраля.
Источник: Om1.ru

В Омске построят новый спортивный комплекс «Титан». В Горсовете сообщили, что для строительства в собственность региона передадут муниципальный земельный участок площадью 18 830 кв. м в районе Волгоградской.

В спорткомплексе появятся две ледовые площадки, бассейн и универсальные залы. Окончательное решение по размещению объекта депутаты примут 21 февраля на заседании Горсовета.

Отметим, что ранее губернатор Виталий Хоценко подписал соглашение о сотрудничестве с ГУ «Титан» и Ассоциацией инвесторов «Прорыв» по развитию спортивной инфраструктуры в Омской области.

строительство