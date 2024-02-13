Воронеж в середине дня накроет магнитная буря

Во вторник, 13 февраля, в середине дня в Воронеже прогнозируют пик магнитной бури. Она всегда вызывается изменениями на Солнце. Там регулярно случаются взрывы, после них в космос выбрасываются заряженные частицы. Они и вызывают сильные магнитные колебания.