Бесплатное тестирование на ВИЧ могут пройти жители Иркутска 14 февраля

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис смогут пройти жители Иркутска совершенно бесплатно. Об этом сообщают в городской администрации.
— Мобильная лаборатория будет работать 14 февраля с 10:00 до 15:30 на парковке у Центрального рынка, со стороны улицы Чехова. А с 16:00 до 21:00 пройти обследование можно в сквере имени Кирова, напротив здания городской администрации, — говорят в мэрии.
Исследование полностью анонимное. Результат будет готов через 20 минут.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Более 13 тысяч медиков из Иркутской области получили выплату в 2023 году.