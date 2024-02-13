Бесплатное тестирование на ВИЧ могут пройти жители Иркутска 14 февраля

— Мобильная лаборатория будет работать 14 февраля с 10:00 до 15:30 на парковке у Центрального рынка, со стороны улицы Чехова. А с 16:00 до 21:00 пройти обследование можно в сквере имени Кирова, напротив здания городской администрации, — говорят в мэрии.