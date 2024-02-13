Том Круз заявил об отношениях с дочерью экс-депутата из Татарстана

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.



Отмечается, что Том Круз и госпожа Хайрова были впервые замечены в одной компании еще в конце 2023 года. Однако тогда Ринат Хайров назвал данное сообщение «полной чушью».



Издание отмечает, что пара фактически официально признана. Сами господа Круз и Хайрова очень сблизились, но при этом намерены сохранить конфиденциальность и стараются не делать совместных фотографий.



«Ъ-Казань».