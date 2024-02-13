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Том Круз заявил об отношениях с дочерью экс-депутата из Татарстана

Известный актер Том Круз заявил об отношениях с дочерью бывшего депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова Эльсиной Хайровой.
Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что Том Круз и госпожа Хайрова были впервые замечены в одной компании еще в конце 2023 года. Однако тогда Ринат Хайров назвал данное сообщение «полной чушью».

Издание отмечает, что пара фактически официально признана. Сами господа Круз и Хайрова очень сблизились, но при этом намерены сохранить конфиденциальность и стараются не делать совместных фотографий.

«Ъ-Казань».

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