Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Отмечается, что Том Круз и госпожа Хайрова были впервые замечены в одной компании еще в конце 2023 года. Однако тогда Ринат Хайров назвал данное сообщение «полной чушью».
Издание отмечает, что пара фактически официально признана. Сами господа Круз и Хайрова очень сблизились, но при этом намерены сохранить конфиденциальность и стараются не делать совместных фотографий.
«Ъ-Казань».
Том Круз заявил об отношениях с дочерью экс-депутата из Татарстана
Известный актер Том Круз заявил об отношениях с дочерью бывшего депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова Эльсиной Хайровой.
Об этом сообщает британское издание Daily Mail.