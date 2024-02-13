Мы всё придумали за вас. 6 идей для идеального свидания в День всех влюбленных

Не забывайте, что это один из старейших ботанических садов России. Он ведет свою историю еще с Аптекарского огорода, который был устроен при переносе столицы из Москвы в Петербург по распоряжению Петра I «для сеяния на нем лекарственных трав и цветов». К тому же сад сегодня — один из крупнейших в Европе. Так что, если хотите узнать побольше про это место и его обитателей, запишитесь на экскурсию.