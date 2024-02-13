Мы всё придумали за вас. 6 идей для идеального свидания в День всех влюбленных

Любителям зимней романтики
Каток — это идеальное место для свидания в День всех влюбленных. Представьте: свет фонариков, музыка… Вы держитесь за руки, чтобы лучше сохранять равновесие… Только советуем: выбирайте ту ледовую площадку, с которой можно насладиться шикарными видами. Например, на «Катке у Флагштока» открывается прекрасная панорама залива, заката, Лахта Центра и стадиона «Газпром Арена».
К тому же 14 февраля здесь организуют специальную романтическую программу — что-то вроде вечеринки у мистера Гэтсби. Будут джаз, стилизованные костюмы, танцы от шоу-группы «Каток у Флагштока» — самые разные детали, воссоздающие атмосферу 1920-х. А еще украшения в виде сердечек и красных снегирей, возле которых можно будет сделать красивые фото на память. Театрализованных сеансов катания два: в 17:30 и в 20:00.
Любителям тайн и загадок
Если вдруг 14 февраля у вас выходной или День всех влюбленных хотите отметить во время уик-энда, рекомендуем отправиться в парк «Монрепо» под Выборгом.
Гуляя между деревьев вдоль берега бухты Защитной, отыщите глазами маленький островок. Издалека кажется, что он круглый, но, если смотреть с высоты, становится видно: у него форма сердца. Да, нечеткого, но можно подключить воображение! Не зря же этот кусочек суши прозвали островом Любви.
Впрочем, почему именно его так назвали, история умалчивает. Так что советуем сочинить легенду, связанную с этим местом, чтобы во время прогулки рассказывать ее спутнику или спутнице. В сильные морозы, когда разрешен выход на лед, на остров можно пройти.
Любителям высоты
Как вам идея насладиться шикарным видом вечернего Петербурга? Вспомните это чувство: стоишь на площадке, смотришь на маленьких людей внизу и проникаешься спокойствием. Звуки города слышатся отдаленно и приглушенно…
Тем, кто находит такое времяпрепровождение романтичным, советуем пригласить свою пару на смотровую площадку башни Городской думы. Отсюда открывается лучший вид на Невский проспект и соседние улицы.
Насмотревшись на город, можно пойти греться, ужинать и обсуждать увиденное. Преимущество башни в том, что она расположена в самом сердце города — вокруг огромное число кафе и ресторанов на любой вкус.
Любителям экзотики
Хоть на улице зима, в Петербурге всё равно есть возможность на некоторое время погрузиться в лето. Отправляйтесь на прогулку по Ботаническому саду Петра Великого! Там вы сможете полюбоваться экзотическими деревьями, необычными цветами, да и просто подышать теплым влажным воздухом, почувствовав себя в тропиках.
Не забывайте, что это один из старейших ботанических садов России. Он ведет свою историю еще с Аптекарского огорода, который был устроен при переносе столицы из Москвы в Петербург по распоряжению Петра I «для сеяния на нем лекарственных трав и цветов». К тому же сад сегодня — один из крупнейших в Европе. Так что, если хотите узнать побольше про это место и его обитателей, запишитесь на экскурсию.
Любителям быстрой езды
Любите зимние забавы? Хотите по-настоящему удивить вторую половинку? Вот вам идея: поезжайте за город. Хоть в наших краях катание на собачьих упряжках не очень популярно как вид спорта, зато доступно для любителей. Причем кататься можно вдвоем: девушка — в санях, а молодой человек — стоя на полозьях.
Услугу предлагают на некоторых базах отдыха, в конных клубах и, конечно, в специализированных питомниках, где выращивают ездовых собак — хаски и самоедов. Для этих пород бег в упряжке только в радость.
Обычно к катанию прилагается возможность погладить собак и почесать их за ушком!
Любителям зимних прогулок
Если вам нравятся длительные прогулки по лесу, советуем поехать вдвоем на экотропу «Сестрорецкое болото». Даже в феврале это отличное место для наблюдений за лесом и наслаждения тишиной. К тому же зимой здесь гораздо меньше народу.
Длина экомаршрута — около 3,5 километров, из которых 500 метров — это пешеходные настилы. На тропе вам встретятся смотровые площадки, а также информационные стенды.
Чтобы добраться до заказника, необязательно брать машину — можно доехать на электричке до Белоострова, а оттуда пройти 2 километра пешком. Только не забудьте взять с собой еду и термос с горячим чаем или кофе.