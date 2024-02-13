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Ограничения из-за непогоды на дорогах Самарской области сняли 13 февраля

В Самарской области отменили запрет на движение маршруток и большегрузов по трассам.
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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сняли ограничения на проезд по ряду дорог федерального значения для автобусов, маршрутных транспортных средств и большегрузов. Напомним, ограничения ввели с 18.00 12 февраля из-за плохой погоды. Они действовали до 10.00 13 февраля.

«Временное ограничение отменено», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Самарской области.

Также в ведомстве напомнили, что водители могут в любое время обратиться к ним за помощью в сложных случаях. В том числе сотрудники полиции могут помочь вызвать техслужбу или эвакуатор.