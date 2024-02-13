Вслед за пенсионерами в Беларусь отправятся башкирские школьники

— У нас в 2023 году в Беларуси побывали 1,6 тысячи пенсионеров по программе «Башкирское долголетие», сейчас мы будем эту цифру увеличивать. Кроме того, мы бы хотели, чтобы сюда приезжали и наши школьники. Это тоже большая туристическая программа, но она бы носила еще и патриотический характер. Наши дети должны видеть, что такое война, какие у нее последствия. Именно здесь мы это всегда ощущаем. Поэтому сейчас начнется интенсивная работа туроператоров по организации путешествий туристов из Беларуси. Полагаю, что такая практика также будет интересна, — отметил Хабиров.
На каких условиях юные башкортостанцы смогут отправиться в Беларусь, пока не ясно. Пенсионерам за восьмидневный тур стоимостью 41,5 тыс. рублей из региональной казны возмещают 15 тыс. рублей. По словам руководителя региона, необходимо также увеличить количество рейсов из Уфы в Минск. Сейчас самолет летает один раз в неделю. Республика готова субсидировать маршруты на первоначальном этапе.
— Это нормальное явление, пока к этому рейсу не привыкнут. Нам очень нужно расшевелить жителей Башкортостана и Беларуси путешествовать. Это важное дело на самом деле, имеющее в том числе глубокий экономический эффект, — подчеркнул Хабиров.
Делегация из Башкортостана приняла в Минске участие в бизнес-форуме, на котором провели переговоры 54 башкирские и более 350 белорусских компаний. Как было отмечено на форуме, сегодня в плане сотрудничества двух сторон 100 пунктов, 40 из которых уже выполнено.
В частности, осенью 2023 года в Уфе открыт совместный завод по производству зерносушильных комплексов «АМКОДОР-Агидель». Дан старт строительству предприятия специальной и землеройной техники «АМКОДОР-Алга». Объем инвестиций в проект оценивается в 7,9 млрд рублей. Производственные мощности «АМКОДОР-Алга», которому понадобятся более тысячи сотрудников, позволят изготавливать до 1 тысячи единиц техники в год, в том числе гусеничные и колесные экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры.
В этом году в целях обеспечения оперативного обслуживания техники планируется открытие масштабного производственно-сервисного центра для «АМКОДОР», а также конструкторского бюро для проектирования.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обратил внимание и на то, что реализуется еще один важный проект — совместное производство троллейбусной техники, электробусов на базе уфимского предприятия из машинокомплектов Минского автомобильного завода. Премьер-министр отметил, что видит перспективы серьезного развития этой площадки и еще большей локализации белорусской техники в Башкортостане.