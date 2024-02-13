Вслед за пенсионерами в Беларусь отправятся башкирские школьники

— У нас в 2023 году в Беларуси побывали 1,6 тысячи пенсионеров по программе «Башкирское долголетие», сейчас мы будем эту цифру увеличивать. Кроме того, мы бы хотели, чтобы сюда приезжали и наши школьники. Это тоже большая туристическая программа, но она бы носила еще и патриотический характер. Наши дети должны видеть, что такое война, какие у нее последствия. Именно здесь мы это всегда ощущаем. Поэтому сейчас начнется интенсивная работа туроператоров по организации путешествий туристов из Беларуси. Полагаю, что такая практика также будет интересна, — отметил Хабиров.