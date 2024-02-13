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Главные новости 13 февраля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Трамп потребовал от НАТО нарастить помощь Киеву до уровня США
Партнеры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины, в противном случае Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место.

Замглавкома ВСУ стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе
Новым заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины стал полковник Вадим Сухаревский, совершивший «первый выстрел» в Донбассе в 2014 году.

Семья Уолтон возглавила рейтинг богатейших династий США
Состояние семьи оценивается в $267 млрд.

ЦБ рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки
Обсуждается диапазон ₽60−80 тыс.

Националиста Александра Поткина объявили в розыск
Ранее он был осужден за хищение, легализацию денежных средств и создание экстремистского сообщества.