Главные новости 13 февраля

Замглавкома ВСУ стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе
Новым заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины стал полковник Вадим Сухаревский, совершивший «первый выстрел» в Донбассе в 2014 году.
Семья Уолтон возглавила рейтинг богатейших династий США
Состояние семьи оценивается в $267 млрд.
ЦБ рассмотрит введение предельной суммы бесплатной рассрочки
Обсуждается диапазон ₽60−80 тыс.
Националиста Александра Поткина объявили в розыск
Ранее он был осужден за хищение, легализацию денежных средств и создание экстремистского сообщества.